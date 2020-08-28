Hal kompleksinde Büyükşehir denetimi - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi sosyal mesafe ve kontrollü hayat konusunda denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri Kayseri Hal Kompleksi'nde sabahın erken saatlerinde virüse yönelik koruyucu tedbirlerle esnafları hem uyardı, hem de bilgilendirmelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 ile mücadele kapsamında salgının başından beri Kayseri'de yoğun bir şekilde Maske, Mesafe ve Temizlik denetimlerine devam ediyor. Bu kapsamda gece gündüz çalışan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri bu kez de sabahın erken saatlerinde Kayseri Hal Kompleksi'nde Maske, Mesafe ve Temizlik denetlemelerine devam etti. Virüse yönelik koruyucu tedbirler hakkında esnaflara bilgilendirmeler de bulunan zabıta ekipleri, maskesi olmayan esnaflara da maske dağıtımı yaptı. - KAYSERİ