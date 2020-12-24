Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi - Son Dakika

Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi

24.12.2020 08:29
Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi, System.String[]

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 128 bin 88,36 lira oldu.

Üreticiler ile sebze ve meyve ticareti yapanlar arasında çıkacak uyuşmazlıklarda, hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 128 bin 88,36 lira oldu.

Ticaret Bakanlığının "Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvurunun zorunlu olması veya belirlenen sınırın üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır, yeniden değerleme oranında (yüzde 9,11) artırılarak 128 bin 88,36 liraya yükseltildi.

Tebliğ, 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.

Ticaret, Gazete, Tebliğ, Hakem, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hal uyuşmazlıklarında parasal sınır 128 bin 88 lira olarak belirlendi - Son Dakika Ekonomi


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