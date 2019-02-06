“Hal Yasası fiyatı düşürmez, üretim planlaması şart”
1 saat önce
Hal Yasası'nın sebze ve meyve fiyatlarını yüzde 30 düşüreceği iddialarına karşı Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'dan "Yeni yasa fiyatları düşürmez" açıklaması geldi.
Hal Yasası'nın sebze ve meyve fiyatlarını yüzde 30 düşüreceği iddialarına karşı Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'dan "Yeni yasa fiyatları düşürmez" açıklaması geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:05
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