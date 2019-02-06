Son Dakika Haberleri: “Hal Yasası fiyatı düşürmez, üretim planlaması şart”

“Hal Yasası fiyatı düşürmez, üretim planlaması şart”

1 saat önce

Hal Yasası'nın sebze ve meyve fiyatlarını yüzde 30 düşüreceği iddialarına karşı Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'dan "Yeni yasa fiyatları düşürmez" açıklaması geldi.

“Hal Yasası fiyatı düşürmez, üretim planlaması şart”, System.String[]
Hal Yasası'nın sebze ve meyve fiyatlarını yüzde 30 düşüreceği iddialarına karşı Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan'dan "Yeni yasa fiyatları düşürmez" açıklaması geldi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:05 

Fi, Ekonomi
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