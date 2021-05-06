Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi - Son Dakika

Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi

06.05.2021 12:34

Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi Çektikleri videoda yıpranan halı sahada sakatlandıklarını söyleyen miniklere Başkan Çöl kayıtsız kalmadı Yıpranan halı sahanın yenilenmesi için belediye harekete geçti Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde...

Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi

Çektikleri videoda yıpranan halı sahada sakatlandıklarını söyleyen miniklere Başkan Çöl kayıtsız kalmadı

Yıpranan halı sahanın yenilenmesi için belediye harekete geçti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yıpranan halı sahada futbol oynarken düşüp sakatlandıklarını söyleyen minikler, çektikleri video ile Belediye Başkanı Mustafa Çöl'den yardım istedi. Miniklerin sesine kulak vererek, halı sahanın baştan aşağı yenilenmesi için talimat veren Başkan Çöl, çocukları ziyaret edip onlarla futbol oynadı.

Sandıklı ilçesi Fatih Mahallesinde ikamet eden çocuklar neredeyse her gün futbol oynadıkları halı sahanın yıprandığı için düşüp sakatlandıklarını dile getirdikleri bir video çekerek sosyal medyadan paylaştı. Çektikleri video ile minikler Başkan Çöl'den sosyal medya üzerinden yardım istedi. Başkan Çöl'de bu istek karşısında kayıtsız kalmadı ve kendisinden yardım isteyen çocuklar ile bir araya geldi. Başkan Çöl bir araya geldiği erkek ve kız çocuklarına istedikleri saha ve çocuk oyun alanlarının yapılacağının sözünü verdi.

"Evlatlarımızın yanlarında olalım bu müjdeyi onlarla paylaşalım istedik"

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Başkan Çöl, çocukların isteklerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade ederek, "Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu geçtiğimiz hafta sonu ilimizdeydi. Bakanımız, Sandıklımızla ilgili çok büyük müjdeler verdi. Bizlerde Afyonkarahisar dönüşü yolda bu müjdeleri sizinle paylaştık. Sonra Fatih Mahallemizin çok kıymetli evlatları bir video çekerek 'başkanım bu halı sahalardan birisini bizlerde istiyoruz ya da bu yapılan halı sahanın baştan yenilenmesini istiyoruz' dediler. Bizlerde o zaman evlatlarımızın yanlarında olalım bu müjdeyi onlarla paylaşalım istedik. Buradan bakanımız Kasapoğlu'na ve Afyonkarahisar Valimiz Gökmen Çiçek'e teşekkür ediyorum" dedi.

Çocukları ziyaretinde futbol ve voleybol topuda getiren Başkan Çöl kendileriyle kısa bir süre top oynayarak, saha hazır olduğu zaman futbol maçı yapmaya geleceğinin de sözünü verdi.

Çocuklar ise Başkan Çöl'ün ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını söyleyerek hediyeleri için kendilerine teşekkür ettiler.

Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi
Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi
Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi
Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi

Mustafa Çöl, Karahisar, Futbol, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Hala sahada sakatlanan minikler belediye başkanından sahanın yenilenmesini istedi - Son Dakika


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