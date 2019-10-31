Son Dakika Haberleri: Halaçoğlu: 'Ermeni Tasarısı Kesinlikle Suriye ile İlgili'
Son Dakika Güncel Halaçoğlu: 'Ermeni Tasarısı Kesinlikle Suriye ile İlgili'

Halaçoğlu: 'Ermeni Tasarısı Kesinlikle Suriye ile İlgili'

1 saat önce

Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde Salı günü kabul edilen "Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit" başlıklı karar tasarısının siyasi bir karar olduğunu belirterek, bunun Suriye'deki gelişmelerle ilgili olduğunu söyledi.

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Türk Tarih Kurumu Eski Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, ABD Temsilciler Meclisi'nde Salı günü kabul edilen "Ermeni Soykırımı konusunda ABD'nin Tutumunu Teyit" başlıklı karar tasarısının siyasi bir karar olduğunu belirterek, bunun Suriye'deki gelişmelerle ilgili olduğunu söyledi

Halaçoğlu: 'Ermeni Tasarısı Kesinlikle Suriye ile İlgili'

Türk Tarih Kurumu, Yusuf Halaçoğlu, Suriye, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 09:46 
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