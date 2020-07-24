Halasının oğlunu bıçakla öldürdü - Son Dakika

İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kişi tartıştığı halasının oğlunu bıçaklayarak öldürdü.

Olay, dün saat 23.45 sıralarında Bayındır'da meydana geldi. Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Emin Ü. ile Çırpı Mahallesi'nde yaşayan halasının oğlu Ahmet Uğur arasında, iddialara göre telefonda tartışma çıktı. Tartışmanın ardından tarım işçisi olan ikili kırsal Yeşilova Mahallesi, Azman Koyu mevkiinde buluştu. Tartışma burada yeniden alevlenip, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet Emin Ü., yanında getirdiği ekmek bıçağı ile Ahmet Uğur'u karnından 5 bıçak darbesiyle yaraladı. Uğur, kanlar içinde kalırken Mehmet Emin Ü. ise olay yerine geldiği motosikletine binip kaçtı.

Uğur'u yerde hareketsiz görenler olayı jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Uğur'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Uğur'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Bıçağı tarlaya gömmüş

Olayın ardından kaçan şüpheli Mehmet Emin Ü.'nün, Tire- Torbalı karayolu Eskioba Mahallesi Millikuyu Mevkiinde olduğunu tespit eden jandarma ekipleri, olaydan yaklaşık 1 saat sonra zanlıyı yakaladı. Suç aleti bıçak ise olay yerine yaklaşık 150 metre mesafedeki bir tarlada toprağa gömülü olarak bulundu. Mehmet Emin Ü.'nün kaçarken bıçağı buraya gömdüğü ifade edilirken, katil zanlısı jandarmadaki ilk ifadesinde, Uğur'u ailesi hakkında dedikodu yaptığı için tartışıp öldürdüğünü söyledi. Mehmet Emin Ü., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - İZMİR