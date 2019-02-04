Son Dakika Haberleri: Halasının Oğlunu Vurdu

Halasının Oğlunu Vurdu

52 dakika önce

Halasının oğlunu vurdu Şüpheli olay yerinde polise teslim olduADIYAMAN - Adıyaman'da bir kişi halasının oğlunu bacağından vurarak yaraladı.

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Halasının oğlunu vurdu
Şüpheli olay yerinde polise teslim oldu

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir kişi halasının oğlunu bacağından vurarak yaraladı.
Olay, Mehmet Akif Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki Tarım ve Orman Binası Ek binasının yanında meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Mahmut Eldemir ile dayısının oğlu Tayfun E. karşılaştı. Tayfun E. ile Mahmut Eldemir arasında ailevi bir konudan dolayı tartışma yaşandı.
Tayfun E. belindeki silahı çıkartarak halasının oğluna ateş etti. Bacağından yaralanan Mahmut Eldemir'i gören vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekipleri ve polise bildirdi.
Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Olayın şüphelisi Tayfun E. ise olay yerinden kaçmayarak gelen polis ekiplerine teslim oldu.
Vurulan şahsın annesi ise olay yerinde göz yaşlarına hakim olamadı. Olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde çalışma yaparken, yaralının sağlık durumunun ile olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa
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