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Halat çalarken kameraya yakalandı - Son Dakika

Halat çalarken kameraya yakalandı

29.09.2021 17:40
Halat çalarken kameraya yakalandı, System.String[]

Halat çalarken kameraya yakalandı Halatı sigarası ile yakarak kopardı MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknenin halatının çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Halat çalarken kameraya yakalandı

Halatı sigarası ile yakarak kopardı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir teknenin halatının çalınma anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre Gül P. adlı vatandaş, Yalıkavak Küdür mevkiinde iskelede bağlı bulunan 6,5 metre fiber teknenin halatını yerinde olmadığını gördü. Çevredeki teknelerin güvenlik kameralarını incelemeye aldığında gece saatlerinde kimliği belirsiz bir şahsın, sigara ile gelip 600 TL değerindeki halatını yakarak koparıp götürdüğünü gören Gül P., kimliği belirlenemeyen şahıstan şikayetçi oldu. Gül P., ayrıca 1500 TL değerindeki tonoz çapasını da bulamadığını, onun da muhtemelen çalındığını söyledi.

Güvenlik kamerasındaki görüntüde şahsın önce ağzında sigara ile tekneye bindiği görülüyor. Teknede bir süre oyalanan şüphelinin tekneden uzaklaşıp birkaç dakika sonra yine gelerek halatı alıp götürmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıyor.

Halat çalarken kameraya yakalandı
Halat çalarken kameraya yakalandı
Halat çalarken kameraya yakalandı
Halat çalarken kameraya yakalandı

Türk Lirası, Sigara, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halat çalarken kameraya yakalandı - Son Dakika


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