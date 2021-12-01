DENİZE DÜŞEN GEMİCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ - Son Dakika

Zonguldak 'ın Ereğli ilçesinde, halatın çarpması sonucu denize düşen gemici Anar Orucov'ın bulunabilmesi için dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na bağlı dalgıçlar, geminin römorkör ile çekilmesinin ardından denize girdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada balık adamlar sonuç alamadı. Ara verilen çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.

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