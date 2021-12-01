Halat çarpınca denize düşen gemici kayboldu (2)
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, halatın çarpması sonucu denize düşen gemici Anar Orucov'ın bulunabilmesi için dalgıçlar tarafından arama yapıldı. Bartın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar, geminin römorkör ile çekilmesinin ardından denize girdi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada balık adamlar sonuç alamadı. Ara verilen çalışmaların yarın sabah devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › DENİZE DÜŞEN GEMİCİYİ ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ - Son Dakika