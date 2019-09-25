2017 yılında 7 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulübü ile Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan Halat Çekme Federasyonu İl Temsilcilikleri atamalarına devam ediyor, Halat çekme Kayseri İl Temsilciliğine Özben Şimşek atandı.



Halat çekme federasyonu Başkanı Eray Aldemir "Halat çekme Mersin'de Erdemli İlçesinde 2917 yılında federasyon faaliyetlerimize başladık. 7 Spor kulübü ile birlikte Federasyonumuzu kurduk ilk olağan genel kurulumuzun sonu 22 tane spor kulübü üyeliğimize başvuru yaptı ve bismillah dedik. 81 İlde de İl temsilciliğimiz hali hazırda çalışmalarına devam ediyor, şuanda Kayseri Develi İlçesin'de faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Özben Şimşek hocamızı Kayseri İl Temsilcisi olarak görevlendirmiş bulunmaktayız, 7'den 70'e faaliyetlerimizle Türk sporuna katkıda bulunmak istiyoruz."dedi



Özben Şimşek "Kayseri Halat Çekme Federasyonu İl Temsilciği görevi bize tebliğ edildi, bizde inşallah Develi İlçemiz'den Kayseri'de ve tüm 16 ilçemize ecdadımızdan miras kalan halat çekme sporunu burada tüm gençlere, orta yaş grubuna ve hatta 7'den 70'e Develi'ye Kayseri'ye halat çektireceğiz."dedi. - KAYSERİ