Son Dakika Haberleri: Halat Çekme Kayseri İl Temsilciliğine Özben Şimşek Atandı
Son Dakika Spor Haber

Halat Çekme Kayseri İl Temsilciliğine Özben Şimşek Atandı

1 saat önce

2017 yılında 7 spor kulübü ile Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan Halat Çekme Federasyonu İl Temsilcilikleri atamalarına devam ediyor, Halat çekme Kayseri İl Temsilciliğine Özben Şimşek atandı.

Halat Çekme Kayseri İl Temsilciliğine Özben Şimşek Atandı, System.String[]

2017 yılında 7 Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor kulübü ile Mersin'in Erdemli ilçesinde kurulan Halat Çekme Federasyonu İl Temsilcilikleri atamalarına devam ediyor, Halat çekme Kayseri İl Temsilciliğine Özben Şimşek atandı.


Halat çekme federasyonu Başkanı Eray Aldemir "Halat çekme Mersin'de Erdemli İlçesinde 2917 yılında federasyon faaliyetlerimize başladık. 7 Spor kulübü ile birlikte Federasyonumuzu kurduk ilk olağan genel kurulumuzun sonu 22 tane spor kulübü üyeliğimize başvuru yaptı ve bismillah dedik. 81 İlde de İl temsilciliğimiz hali hazırda çalışmalarına devam ediyor, şuanda Kayseri Develi İlçesin'de faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Özben Şimşek hocamızı Kayseri İl Temsilcisi olarak görevlendirmiş bulunmaktayız, 7'den 70'e faaliyetlerimizle Türk sporuna katkıda bulunmak istiyoruz."dedi


Özben Şimşek "Kayseri Halat Çekme Federasyonu İl Temsilciği görevi bize tebliğ edildi, bizde inşallah Develi İlçemiz'den Kayseri'de ve tüm 16 ilçemize ecdadımızdan miras kalan halat çekme sporunu burada tüm gençlere, orta yaş grubuna ve hatta 7'den 70'e Develi'ye Kayseri'ye halat çektireceğiz."dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Develi, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 09:07 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı Akşener'e canlı yayında soruldu: 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı destekler misiniz? Sınav sorularını çalmaktan tutuklanan FETÖ üyesi: Örgütün idealleri için çalınması günah değil

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 11:01:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halat Çekme Kayseri İl Temsilciliğine Özben Şimşek Atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]