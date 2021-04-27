Halat koptu, ucundaki demir kanca işçinin çenesini parçaladı - Son Dakika

Halat koptu, ucundaki demir kanca işçinin çenesini parçaladı

27.04.2021 09:37
Halat koptu, ucundaki demir kanca işçinin çenesini parçaladı, System.String[]

İzmir'de bir fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Engin Çetinkaya'nın çenesi halatın ucundaki kancanın yerinden çıkması nedeniyle parçalandı.

İzmir'de bir fabrikada işçi olarak çalışan 26 yaşındaki Engin Çetinkaya'nın çenesi halatın ucundaki kancanın yerinden çıkması nedeniyle parçalandı. Konteynere mal yüklerken, halatın kopup kancanın olanca hızıyla çenesine çarpmasıyla kanlar içinde kalan genç adamın çenesindeki kırıklar, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu tarafından ağız içinden ve dışından gerçekleştirilen operasyonla yerlerine oturtularak vidalarla sabitlendi.

Askerden kısa süre önce gelen 26 yaşındaki Engin Çetinkaya, İzmir Kemalpaşa'daki bir fabrikada işçi olarak çalışmaya başladı. Henüz bir haftadır çalıştığı iş yerinde konteynere mal yükleyen Çetinkaya, konteyneri taşıyan halatın kopup ucundaki demir kancanın hızla çenesine çarpması sonucu bir anda kanlar içinde yere yığıldı. Medicana International İzmir Hastanesine kaldırılan genç adam, vakit geçirmeden ameliyata alındı. İşçinin çenesindeki kırıklar, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu tarafından ağız içinden ve dışından gerçekleştirilen operasyonla yerlerine oturtularak vidalarla sabitlendi.

Çenesi vidalarla sabitlendi

Operasyonu gerçekleştiren Medicana International İzmir Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Özlem Gündeşlioğlu, hastanın çenesinin alt tarafında çok parçalı kırıklar olduğunu belirterek, "Çenesinin köşelerinde ve ortalarında kırıklar vardı. Ağız içerisinden ve dışından girerek tüm kırıkları vidalarla bir araya getirerek sabitledik ve sağlamlaştırdık. Çene kırıklarının tedavisinde önemli olan, hastanın dişlerini eskisi gibi üst üste basabilmesidir. Çünkü kırılmanın etkisiyle çoğu zaman dişler savruluyor. Bu nedenle dişleri eski haline getirip çenenin eski pozisyonunun sağlanması önemli. Yaklaşık 4 saat süren operasyon sonucunda, hastamızın çenesini eski haline getirdik" dedi.

"Şikayetçi olmayı düşünmüyorum"

İş yerinde meydana gelen olay nedeniyle iş yeri hakkında suç duyurusunda bulunmayı düşünmediğini söyleyen Engin Çetinkaya, "Olay sırasında çok keskin bir acı duydum, fazlasını hatırlamıyorum. Çenemin bu denli kırıldığını tahmin etmemiştim. Ancak olay neticede bir kazaydı. Görünmez bir şekilde halatın ucundaki kanca çeneme çarptı. İş yeri sahibi de bu duruma üzüldü ve gereken her şeyi yaptığını düşünüyorum. İyileştikten kısa süre sonra da evlenmeyi planlıyorum" diye konuştu. - İZMİR

Halat koptu, ucundaki demir kanca işçinin çenesini parçaladı
Halat koptu, ucundaki demir kanca işçinin çenesini parçaladı
Halat koptu, ucundaki demir kanca işçinin çenesini parçaladı

Estetik, Plastik, İzmir, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Halat koptu, ucundaki demir kanca işçinin çenesini parçaladı - Son Dakika


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