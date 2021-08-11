Halatı başka teknenin pervanesine dolanan yelkenlideki 3 kişi kurtarıldı - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, halatı bir başka tekneye dolanan yelkenlideki 3 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botuyla kurtarıldı.

Bodrum açıklarında, dün akşam saatlerinde seyir halindeki 15 metrelik yelkenli teknenin halatı, başka bir teknenin pervanesine dolandı. İçinde 3 kişinin olduğu tekne, bölgede mahsur kaldı. 112 merkezinden yardım istenmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü botuyla bölgeye gidilip, teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Tekne de yedeklenip Bodrum Limanı'na getirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bodrum Karaada açıklarında halatı başka bir teknenin pervanesine dolanan ve içinde 3 kişi bulunan yelkenli tekne, KIYEM-6 botumuzca yedeklenerek Bodrum Limanı'na emniyetle yanaştırıldı" denildi.