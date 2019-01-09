Halatı Cipe Bağlayıp Leğenle Karda Kaydılar
1 saat önce
Karabük'te 4 arkadaş, halatları cipin arkasına bağlayarak karda leğenle kaydılar.
Karabük
'te 4 arkadaş, halatları cipin arkasına bağlayarak karda leğenle kaydılar. Gençlerin eğlencesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyesi olan 4 arkadaş, Keltepe mevkisinde bulunan Eğriova Göleti'nde ilginç anlar yaşadı. Cipin arkasına halat bağlayan gençler, halatlara tutunup leğenle kaydı. - KARABÜK
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:26 Kaynak: İHA
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