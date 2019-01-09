Son Dakika Haberleri: Halatı Cipe Bağlayıp Leğenle Karda Kaydılar

Halatı Cipe Bağlayıp Leğenle Karda Kaydılar

1 saat önce

Karabük'te 4 arkadaş, halatları cipin arkasına bağlayarak karda leğenle kaydılar.

Halatı Cipe Bağlayıp Leğenle Karda Kaydılar, System.String[]
Karabük'te 4 arkadaş, halatları cipin arkasına bağlayarak karda leğenle kaydılar. Gençlerin eğlencesi ilginç görüntülere sahne oldu.

Kentte etkili olan kar yağışının ardından Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyesi olan 4 arkadaş, Keltepe mevkisinde bulunan Eğriova Göleti'nde ilginç anlar yaşadı. Cipin arkasına halat bağlayan gençler, halatlara tutunup leğenle kaydı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 04:26 Kaynak: İHA

Karabük, Güncel
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