Son Dakika Haberleri: Halatı Cipe Bağlayıp Leğenle Karda Kaydılar

Halatı Cipe Bağlayıp Leğenle Karda Kaydılar

16 dakika önce

Halatı cipe bağlayıp leğenle karda kaydılarKARABÜK - Karabük'te 4 arkadaş, halatları cipin arkasına bağlayarak karda leğenle kaydılar.

Halatı cipe bağlayıp leğenle karda kaydılar

KARABÜK - Karabük'te 4 arkadaş, halatları cipin arkasına bağlayarak karda leğenle kaydılar. Gençlerin eğlencesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyesi olan 4 arkadaş, Keltepe mevkisinde bulunan Eğriova Göleti'nde ilginç anlar yaşadı. Cipin arkasına halat bağlayan gençler, halatlara tutunup leğenle kaydı. Eğlenceli anlar yaşayan gençlerin o anları amatör kameraya yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:15 Kaynak: İHA

Karabük, Genel
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