Halatı Cipe Bağlayıp Leğenle Karda Kaydılar
16 dakika önce
Halatı cipe bağlayıp leğenle karda kaydılarKARABÜK - Karabük'te 4 arkadaş, halatları cipin arkasına bağlayarak karda leğenle kaydılar.
Halatı cipe bağlayıp leğenle karda kaydılar
KARABÜK - Karabük
'te 4 arkadaş, halatları cipin arkasına bağlayarak karda leğenle kaydılar. Gençlerin eğlencesi ilginç görüntülere sahne oldu.
Kentte etkili olan kar yağışının ardından Safran Kamp Doğa Sporları Derneği üyesi olan 4 arkadaş, Keltepe mevkisinde bulunan Eğriova Göleti'nde ilginç anlar yaşadı. Cipin arkasına halat bağlayan gençler, halatlara tutunup leğenle kaydı. Eğlenceli anlar yaşayan gençlerin o anları amatör kameraya yansıdı.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 05:15 Kaynak: İHA
Ceren Damar Cinayetinden Önce Aynı Üniversite, Darp Olayına Göz Yummuş
Cumhurbaşkanı Danışmanı Olan Mariam Kavakçı, Fotoğraflarıyla Konuşuluyor
Son Dakika! Sinema Hakkındaki Kanun Teklifi Kabul Edildi