Son Dakika Haberleri: Halatı kopan feribot korkuttu
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Halatı kopan feribot korkuttu

1 saat önce

Çanakkale'nin Gelibolu iskelesinde, şiddetli fırtına sebebiyle sıra bekleyen feribotlardan birinin halatı koptu.

Halatı kopan feribot korkuttu, System.String[]

Çanakkale'nin Gelibolu iskelesinde, şiddetli fırtına sebebiyle sıra bekleyen feribotlardan birinin halatı koptu. Halatın kopması sonrası hemen yanında bulunan pilot tekneye yanaşıp sıkıştıran feribot, bölgedeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.


Gelbolu- Çardak arası sefer yapan ve Gelibolu iskelesinde sıra bekleyen yolcu feribotunun halatı, ilçedeki şiddetli fırtına sebebiyle aniden koptu. Halatın kopmasıyla kontrolsüz bir şekilde hareket etmeye başlayan feribot, hemen yanında bulunan pilot teknesine doğru yanaştı ve iskeleye sıkıştırmaya başladı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, feribot ise kısa sürede yeniden kontrol altına alındı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Gelibolu, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:40 Kaynak: İHA
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