Sakarya'nın Karasu ilçesinde halatı kopan tekneyi dalgalara kapılmaktan mahalle bekçileri kurtardı.
Sakarya Nehri'nin Karadeniz ile buluştuğu Yenimahalle'de, Kara ailesine ait 15 metre uzunluğundaki balıkçı teknesini karaya bağlayan halat, olumsuz hava şartları nedeniyle koptu.
Bu sırada bölgede devriye görevinde bulunan bekçiler, kopan halatı fark ederek müdahalede bulundu.
Bekçiler, haber verilen araç sahibi gelene kadar halatı tutarak teknenin dalgalara kapılmasını önledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Halatı kopan tekne bekçilerin dikkati sayesinde kurtarıldı - Son Dakika