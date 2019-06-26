Halatı kopan yük asansöründeki kişi yaralandı
33 dakika önce
Zonguldak'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:33 Kaynak: AA
'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin A. (40) Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak'taki bir binanın yük asansöründe bulunduğu sırada halatlar koptu.
Halatlarının birbirinin üzerine gelmesi sonucu havada asılı kalan asansördeki Hüseyin A, yaralandı. Yaralı, çevrede bulunan vatandaşlarca asansörden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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