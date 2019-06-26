Halatı kopan yük asansöründeki kişi yaralandı - ZONGULDAK
18 dakika önce
Zonguldak'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.
Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 09:15 Kaynak: AA
'ta yük asansörünün halatının kopması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hüseyin A. (40) Baştarla Mahallesi Akaryakıt Sokak'taki bir binanın yük asansöründe bulunduğu sırada halatlar koptu.
Halatlarının birbirinin üzerine gelmesi sonucu havada asılı kalan asansördeki Hüseyin A, yaralandı. Yaralı, çevrede bulunan vatandaşlarca asansörden çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yeni askerlik sistemi ile birlikte 6 ayını dolduran askerler terhis oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Binali Yıldırım yeniden bakan olacak mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun referandum çağrısına yanıt verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT'ye çıkan Osman Öcalan ile ilgili ilk kez konuştu