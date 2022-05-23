Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı - Son Dakika
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Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı

23.05.2022 10:09
Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı

Bolu'da evinin dış cephesine yaptırdığı yük asansörünün halatı kopması sonucu yere çakılan 71 yaşındaki kadın yaralandı.

Bolu'da evinin dış cephesine yaptırdığı yük asansörünün halatı kopması sonucu yere çakılan 71 yaşındaki kadın yaralandı.

Olay, Sağlık Mahallesi Seda Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nezaket Ural (71), sağlık sorunları sebebiyle merdivenleri kullanamadığı için evinin dış cephesine yük asansörü yaptırdı. Ural, asansörle aşağı inmek istediği sırada halatı kopan asansörle birlikte yere çakıldı.

Apartmandan gelen gürültüyü duyarak olay yerine giden vatandaşlar asansör kabininin kapısını açamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı açarak dışarı çıkardığı Ural'ın ayaklarından yaralandığı görüldü. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ural, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Ural'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

(Faruk Çidem - İHA)

Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı
Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı
Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı
Halatı kopan yük asansörüyle yere çakılan kadın yaralandı

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Kaynak: İHA

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