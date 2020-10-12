Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı (2) - Son Dakika

Halatın kopmasıyla asansör boşluğuna düşen 2 işçi yaralandı (2)
12.10.2020 14:40
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİKocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaatta asansör kurulumu yaptıkları sırada destek halatının kopması sonucu asansör boşluğuna düşerek yaralanan Suriye uyruklu Abdurrahman Along ve Mahir El Haydar hastaneye kaldırıldı.
BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde inşaatta asansör kurulumu yaptıkları sırada destek halatının kopması sonucu asansör boşluğuna düşerek yaralanan Suriye uyruklu Abdurrahman Along ve Mahir El Haydar hastaneye kaldırıldı. İşçilerden Mahir El Haydar, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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