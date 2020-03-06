Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı - Son Dakika

Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı

6 saat önce

GAZİANTEP'te, halatla penceresinden girdikleri iş yerinde, çelik kasadan paraları çalan 3 kişi, polis ekiplerince güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

Halatla penceresinden girdikleri iş yerinde kasayı soyanlar tutuklandı, System.String[]

GAZİANTEP'te, halatla penceresinden girdikleri iş yerinde, çelik kasadan paraları çalan 3 kişi, polis ekiplerince güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı. Gözaltındaki işlemlerinin ardından 3 kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 29 Şubat'ta, Sanayi Mahallesi'ndeki iş yerinde meydana geldi. Çelik kasanın soyulduğu ihbarı üzerine polis, çalışma başlattı. Halatla penceresinden girildiği belirlenen iş yerinden hırsızlığı araştıran polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden kimliği belirlenen; ancak açıklanmayan 3 kişi, adreslerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:11 Kaynak: DHA
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