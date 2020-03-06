Halatla tırmandıkları iş yerini soydular - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Halatla tırmandıkları iş yerini soydular - Son Dakika

Halatla tırmandıkları iş yerini soydular

6 saat önce

Gaziantep'te halatla bir iş yerine tırmanan 3 kişi, çelik kasadaki paraları çaldı.

Halatla tırmandıkları iş yerini soydular, System.String[]

Gaziantep'te halatla bir iş yerine tırmanan 3 kişi, çelik kasadaki paraları çaldı.


Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerine halat yardımıyla tırmanan 3 kişi, çelik kasayı açarak içerisindeki paraları çaldı. Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri iş yerindeki güvenlik kameralarından şahısların kimliğini ve adresini belirledi. Ekipler, düzenlediği operasyon ile 3 şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahıslar çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Evlilik teklifini reddeden sevgilisini yaralayıp, intihar etti
Cinnet getiren kişi, karısını, kızını ve esnaf komşusunu tabancayla vurdu Genç kadın, sokak ortasında tartıştığı erkeği defalarca tokatladı Altın dolu valizle gaspa uğrayan kuryeyi, karısı kurtardı

Son Dakika Haberleri
21:28 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:49 TRT Haber'in sevilen programı Gönül Dağı'na Türkiye'nin tek kadın uzun yol kaptanı konuk oluyor
19:43 Okan Bayülgen'in kızı İstanbul, yıllar sonra görüntülendi
19:43 Nursel Köse: Komedyen erkek yok
19:43 Kitabı en çok satanlar listesinde

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2020 21:44:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Halatla tırmandıkları iş yerini soydular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]