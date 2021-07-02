Halavet Gıda Jelatin Fabrikası Bakan Varank'ın Katılımlarıyla Açıldı - Son Dakika

Gerede Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Halavet Gıda Jelatin Fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Fabrikanın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank yaptı.

Açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın ile Fehmi Küpçü, Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Gerede Kaymakamı Cengiz Ayhan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, daire müdürleri, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, Halavet Gıda İcra Kurulu Başkanı Yusuf Aydemir ve davetliler katıldı.

Saygı Duruşu'nda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan açılış töreni Halavet Gıda Jelatin Fabrikası tanıtım videosunun katılımcılara izletilmesiyle devam etti.

Son dönemde sanayiden tarıma hatta turizme kadar birçok sektörde açılışlar gerçekleştirdiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank yaptığı konuşmasında, "Sanayicimizle omuz omuza gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam ediyoruz. Bolu'nun neresine bakarsanız bakın bizim hizmetlerimizi görebilirsiniz.

Bugün burada Halavet Gıda'nın vizyoner bakış açısıyla tasarlayıp hayata geçirdiği, gıda jelatini üretim kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük fabrikasının resmi açılışını gerçekleştiriyoruz.

Türkiye'deki ilk kolajen üretimi 2012'de Halavet Gıda tarafından yapılmıştı. Sığır jelatini ve kolajen üretimiyle ithalat ve ihracat oranlarını ters düz eden firmamız, inşallah bu yeni tesisiyle Türkiye'nin dünya ihracatından çok daha fazla pay almasını da sağlamış olacaktır.

Son 19 yıldır her alanda sanayicinin, üreticinin, emekçinin yanında yer aldık. Türkiye'nin dört bir yanında çarklar dönsün, istihdam oluşsun diye büyük gayret içindeyiz.

Gerede'de önemli bir sanayi birikimi var. Gerede Organize Sanayi Bölgesi'nin 2003'te altyapısı, 2016'da da eksik kalan imalatları Bakanlığımız desteğiyle tamamlandı. Proje için bugüne kadar yaklaşık 27 milyon liralık kredi kullandırdık. Bu bölgede yer alan 38 sanayi parselinin tamamı sanayicilerimize tahsis edilmiş durumdadır. Üretime geçen 20 parselde 1000 kişilik istihdam sağlandı, diğer parsellerde de inşaatlar devam ediyor.

Gerede Deri OSB'nin Arıtma Tesisinin ihalesini geçtiğimiz yıl gerçekleştirmiştik, şu anda yapımı sürüyor. Gerede bu manada önemli bir potansiyele sahiptir. Burada savunma sanayimizin önemli firmalarından biri ASSA'nın da önemli bir yatırımı olacak. GERKONSAN'ı inşallah tekrar sanayimize kazandıracağız. Orada da yatırım çalışmaları devam ediyor. Projeye ait depolama tesisi yapım işi de bu yıl içinde tamamlanacak. Gerede bizden ne talep ettiyse yerine getirdik. Bundan sonra da Gerede'nin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Halavet Gıda İcra Kurulu Başkanı Yusuf Aydemir de yaptığı konuşmasında fabrika hakkında bilgiler verdi.

Konuşmaların ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ve milletvekilleri tarafından kurdele kesilerek Halavet Gıda Jelatin Fabrikası'nın açılışı gerçekleşti.

Fabrikayı gezerek çalışmalar hakkında bilgiler alan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, fabrika gezisinin ardından Bolu'dan ayrıldı.