Halay çeken davetlilerden 'kalp' görüntüsü
4 saat önce
Şırnak'ta bir düğünde el ele tutuşarak halay çeken davetliler, kalp görüntüsü oluşturdu.
Şırnak Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
'ta bir düğünde el ele tutuşarak halay çeken davetliler, kalp görüntüsü oluşturdu.
Şırnak'ın Beytüşşebap
ilçesine bağlı Ayvalık
köyünde Jirki aşiretine mensup bir ailenin düğününde halay çeken vatandaşlar kalp görüntüsü oluşturdu. Hakan ve Nuran Adıyaman
çiftinin düğününe katılan davetliler, el ele tutuşarak halay çekmeye başladı. 2 gün 2 gece süren düğünde renkli görüntüler oluştu. Davetliler, halay çekerken istemeden de olsa kalp figürü oluşturdu. - ŞIRNAK
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