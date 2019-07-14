Son Dakika Haberleri: Halay çeken davetlilerden 'kalp' görüntüsü
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Halay çeken davetlilerden 'kalp' görüntüsü

4 saat önce

Şırnak'ta bir düğünde el ele tutuşarak halay çeken davetliler, kalp görüntüsü oluşturdu.

Halay çeken davetlilerden 'kalp' görüntüsü, System.String[]
Şırnak'ta bir düğünde el ele tutuşarak halay çeken davetliler, kalp görüntüsü oluşturdu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde Jirki aşiretine mensup bir ailenin düğününde halay çeken vatandaşlar kalp görüntüsü oluşturdu. Hakan ve Nuran Adıyaman çiftinin düğününe katılan davetliler, el ele tutuşarak halay çekmeye başladı. 2 gün 2 gece süren düğünde renkli görüntüler oluştu. Davetliler, halay çekerken istemeden de olsa kalp figürü oluşturdu. - ŞIRNAK
Beytüşşebap, Ayvalık, Şırnak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 12:12 Kaynak: İHA
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