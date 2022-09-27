HALAY ÇEKENLERİN ÜZERİNE DÜŞECEĞİNİ FARK ETTİĞİ TENTEYİ TUTMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI - Son Dakika
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HALAY ÇEKENLERİN ÜZERİNE DÜŞECEĞİNİ FARK ETTİĞİ TENTEYİ TUTMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI

27.09.2022 15:40

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan İsmail Dikmen (47), kolundan yaralandı.

TUNCELİ'nin Çemişgezek ilçesinde bir düğünde halay çekenlerin üzerine doğru düşeceğini fark ettiği demir tenteyi tutmaya çalışan İsmail Dikmen (47), kolundan yaralandı. Olay, kameraya yansıdı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Çemişgezek Belediye'sine ait Tekya Parkı'ndaki düğünler için kullanılan alanda meydana geldi. Davetliler düğünde halay çekerken, rüzgarın etkisiyle demir tente sallanmaya başladı. Kameraya yansıyan görüntülerde davetlilerden İsmail Dikmen, tentenin halay çekenlerin üzerine düşeceğini fark edip kalabalığı uyarmaya çalışıp, o alana doğru koştu. Dikmen, kısa süreliğine de olsa tenteyi tutmayı başardı. Alanda panik yaşanırken, Dikmen'in kolu tentenin altında kaldı. Kolundan yaralanan Dikmen, çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. (DHA)

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Çemişgezek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel HALAY ÇEKENLERİN ÜZERİNE DÜŞECEĞİNİ FARK ETTİĞİ TENTEYİ TUTMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: HALAY ÇEKENLERİN ÜZERİNE DÜŞECEĞİNİ FARK ETTİĞİ TENTEYİ TUTMAYA ÇALIŞIRKEN YARALANDI - Son Dakika
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