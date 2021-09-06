Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada - Son Dakika

Halay çekerken kalp krizi geçirip öldü...O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bir sünnet düğününe katılıp halaya çeken Mikail Göleli bir anda fenalaşarak yere yığıldı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye görüntülenirken şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'ndeki bir sünnet düğününde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşının oğlunun sünnet düğününe gelen 68 yaşındaki Mikail Göleli, bir süre sonra halaya girdi. Halay çektiği sırada kalp krizi geçiren Mikail Göleli, bir anda yere yığıldı.

Saniye saniye görüntülendi

Kalp krizi geçiren şahıs yere yığıldığı anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi. Halayda bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri Göleli'ye ilk müdahaleyi yaparak kalp krizi geçiren şahsı hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Göleli, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

O sırada düğünde bulunup, olaya tanık olan davetlilerden Mehmet Girgin, şahsı yakından tanıdığını ve çok büyük bir kayıpları olduğunu ifade ederek, "Rahmetli Mikail abi düğüne geldi. Halay başı çekerken, o esnada rahatsızlanarak yere düştü. Yere düştükten sonra tabi millet başına toplandı. Telefon açtık ambulans geldi. Hastaneye götürdü. Daha sonra vefatını duyduk. Rahatsızlığı pek yoktu ama yine bir kalp krizi geçirdiğini duyduk. Allah kimsenin başına vermesin çok büyük bir kayıp" dedi.

Hayatını kaybeden Mikail Göleli'nin memleketi Iğdır'da defnedileceği öğrenildi.