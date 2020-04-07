Halaya koronavirüs ayarı - Son Dakika

Bingöl'de tarla ve bahçelerde çalışmaya giden vatandaşlar sosyal mesafeyi çubuklarla ayarlayıp, halay çekti.

Tüm dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler sürüyor.

Bingöl'de, tarımsal üretimin sürmesine katkıda bulunmak için bahçe ve tarlalarında budama ve temizlik çalışması yapan köylüler, verdikleri molada uzun çubuklarla sosyal mesafeyi koruyarak halay çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler yoğun ilgi gördü.