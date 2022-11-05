Halaydan kovulunca babayı öldürüp, oğlunu yaraladı

Adana'da düğünde halay çekerken kovulan şahıs babayı öldürüp, oğlunu yaraladığı için tutuklandı

ADANA - Adana'da düğünde halay çekerken kovulan şahıs babayı öldürüp, oğlunu yaraladığı için tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 29 Ekim günü saat 22.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Galip Düz (53), oğlu Mehmet Düz ile birlikte akrabalarının sokak düğününe katıldı. Galip Düz, halay çeken A.S. ile kuzeni M.S.'yi yabancı oldukları için düğünden kovdu. Kuzenler karşılık verince taraflar arasında tartışma çıktı. Sokaktan ayrılan A.S. ile M.S.'nin telefonla aradıkları Doğan Dağabakan (24), düğüne geldi. Dağabakan, belinden çıkardığı tabanca ile kalabalığa peş peşe ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlarla ağır yaralanan Galip ile oğlu Mehmet Düz kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı.

Mahallelinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan baba ile oğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Galip Düz, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Oğlu Mehmet Düz ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yakaladı. Evde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan Dağabakan, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. A.S. ile M.S. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.