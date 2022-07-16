"Halayı yavaş çek" kavgası nişanı berbat etti! Ağabeyi ve kuzenleri bıçaklandı - Son Dakika
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"Halayı yavaş çek" kavgası nişanı berbat etti! Ağabeyi ve kuzenleri bıçaklandı

16.07.2022 16:21

Adana'da bir nişan töreninde çıkan "Halayı yavaş çek" kavgası, genç çiftin en mutlu gününü kabusa çevirdi. Nişanlanan genç kadının ağabeyi ve kuzenleri bıçaklandı, kavga hastane önünde de sürdü. Nuriye Gül Peler, "Kendini bilmez biri yüzünden bu olaylar gelişti. Benim en mutlu günümü mahvetti" şeklinde konuştu.

Merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'nde, Nuriye Gül Peler ve Tamer Mert Ayhan çifti 12 Temmuz'da evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlandı. Aile arasında düzenlenen nişan töreninin ardından 2 aile kız evinin önünde halay çekmeye başladı.

"HALAYI YAVAŞ ÇEK, KADINLAR RAHATSIZ OLUYOR"

Bu sırada iddiaya göre, Nuriye Gül Peler'in kuzeni Ferhat Ateş, erkek tarafının uzaktan akrabası S.C.'ye 'Halayı yavaş çek. Arkandaki kadınlar rahatsız oluyor' dedi. Bunun üzerine S.C. ve Ferhat Ateş arasında tartışma çıktı. Nuriye Gül'ün ağabeyi Bayram Peler ise araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalışırken S.C., önce Bayram Peler'i bacağından 3 defa, daha sonra da Ferhat, Vedat ve Sedat Ateş kardeşleri vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. S.C. de elinden yaralandı.

KAVGA HASTANE ÖNÜNDE DEVAM ETTİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılardan 4'ü ambulanslarla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne, Bayram Peler ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobille hastanelere giden taraflar; Balcalı Hastanesi önünde de karşılaşınca yeniden kavga etmeye başladı. Ayrıca Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de Bayram Peler erkek tarafı tarafından darp edilmeye çalışıldı.

NİŞAN ATILDI, BARIŞ GÖRÜŞMELERİ BAŞLAYACAK

Gözaltına alınan S.C. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kavganın üzerine iki gencin nişan töreni yarım kaldı. Bu hafta ise barış için ailelerin görüşmelere başlanacağı öğrenildi.

"EN MUTLU GÜNÜMÜ MAHVETTİ"

Nişan günü kabusa dönen Nuriye Gül Peler, en mutlu gününün mahvolduğuna üzülerek, "Biz halaydaydık. Her şey bir anda oldu. Kendisini bilmez biri yüzünden bu olaylar gelişti. Üzgünüm. Benim en mutlu günümü mahvetti. Ben barış olmasını istiyorum" dedi.

"BACAĞIMDAN 3 DEFA BIÇAKLANDIM"

Bayram Peler ise ölümden döndüğünü anlatarak, "Olay sırasında kız kardeşim ve damat ile halay çekiyordum. Bu sırada kuzenim ve erkek tarafından bir kişi 'Halayı yavaş çek' denmesi üzerine kavga etmeye başladılar. Bende araya girdim ve bacağımdan 3 defa bıçaklandım. Arkamı döndüğümde bayılmıştım. Beni damat hastaneye götürdü. Arkamdan da 4 kişi yaralanmış" diye konuştu.

"İNŞALLAH BARIŞ SAĞLANACAK"

Aileler arası barışın olmasını istediğini söyleyen Peler, "2 tarafa da çağrım barıştır. Biz barıştan yanayız. Kardeşimizin en mutlu günü kana bulandı. Keşke olmasaydı. Her 2 tarafın da barışmasını isteriz. Ben hastanede sedyedeyken de saldırı devam etti. Her şeye rağmen büyüklerimiz araya girdi. İnşallah barış sağlanacak. Bir kişinin yaptığı eylem hepimize mal oldu" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Adana, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Halayı yavaş çek' kavgası nişanı berbat etti! Ağabeyi ve kuzenleri bıçaklandı - Son Dakika

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