Halayib'de Petrol Arama İmtiyazı Sudan'a Ait"

Sudan hükümeti, Mısır devlet şirketinin, Kızıldeniz'deki statüsü tartışmalı "Halayib Üçgeni" bölgesinde petrol arama faaliyetlerine tepki gösterdi.

Sudan hükümeti, Mısır devlet şirketinin, Kızıldeniz'deki statüsü tartışmalı "Halayib Üçgeni" bölgesinde petrol arama faaliyetlerine tepki gösterdi.



Basında çıkan haberlere göre, Mısır devletine ait Cenub el-Vadi petrol şirketi, Sudan ile tartışmalı Halayib bölgesi de dahil Kızıldeniz'deki 10 noktada petrol ve doğal gaz arama ve sondaj için ilk uluslararası teklif sürecini başlattı.



Devlet Bakanı Sadeddin Büşra, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır devlet şirketinin Kızıldeniz'de Halayib sınırlarını içine alan bölgede tek taraflı petrol ve gaz arama faaliyetleri başlatmasını kabul etmediklerini belirtti.



Büşra, "Halayib'de petrol arama imtiyazı, Sudan Savunma Bakanlığı ve Kadastro Genel Kurumu tarafından onaylanan haritalara göre Sudan Petrol ve Gaz Bakanlığına ait." ifadelerini kullandı.



Mısır şirketinin Halayib bölgesindeki faaliyetlerini, Sudan Petrol ve Gaz Bakanlığının sorumluluk alanına doğrudan müdahale olarak değerlendiren Büşra, "Bölgede faaliyet gösteren şirketleri ve danışma ofislerini, yasa dışı bu çalışmaları sonlandırmaya davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Büşra, iki ülke arasında imzalanan ortak anlaşmalara uygun şekilde Kızıldeniz'de müşterek petrol ve gaz arama çalışmaları yürütülmesine karşı olmadıklarını bildirdi.



Kızıldeniz'e kıyısı olan, Mısır'ın güneydoğusunda ve Sudan'ın kuzeydoğusunda yer alan Halayib bölgesi, üçgene benzeyen şekli nedeniyle "Halayib Üçgeni" olarak adlandırılıyor.



Petrol, altın ve manganez minerali gibi zengin enerji kaynaklarına ve madenlere sahip söz konusu bölgenin egemenliğinin kime ait olduğu konusunda Mısır ve Sudan arasındaki anlaşmazlık yılardır sürüyor.

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