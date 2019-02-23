Son Dakika Haberleri: Halciler, Taslağa Karşı Değil

Halciler, Taslağa Karşı Değil

1 saat önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, yaş sebze-meyve fiyatlarında istikrar için hazırlanan Hal Yasası Taslağının konuşulduğu 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sebze Meyve Halleri ile İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

Halciler, Taslağa Karşı Değil, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, yaş sebze-meyve fiyatlarında istikrar için hazırlanan Hal Yasası Taslağının konuşulduğu 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sebze Meyve Halleri ile İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

TOBB'un ev sahipliğinde Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Sayman üyesi Faik Yavuz, TOBB yetkilileri ile Sarp Kalkan, Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanları ve temsilcileri katıldığı toplantıda Aslım, halcilerin taslaktaki üç maddeye yönelik itirazlarını dile getirdiklerini, hal komisyonculuğunun muhafaza edilmesi gerektiğini ve yeni tasarıda görüşülen hallerde özelleştirme konusunun ise yüzde 51 devlet ya da belediyeler, yüzde 49'unun da meslek kuruluşları üzerinden yönetiminin daha verimli sonuçları olacağının altını çizdiklerini söyledi.

Toplantıda Bakanlıkça hazırlanan Hal Yasa Taslağına ilişkin değerlendirmelerde bulunulmasının ardından, sebze meyve halleri temsilcileri de taslağa ilişkin görüşlerini dile getirdi. İsmail Aslım, Hal Yasası Taslağı'nı teknik bir şekilde ele aldıklarını ve halcilerin, taslağa karşı olmadıklarını ifade etti.

Kayıt dışı konusuna da dikkat çeken Aslım "Ülkemizde, toptancı hallerinde işlem gören ürün miktarı, Türkiye'deki üretimin yüzde 30-40 aralığında ve üretimin büyük bölümü hal dışında işlem görmekte, bu da büyük ölçüde kayıt dışı ticarete konu olmaktadır. Halde işlem gören ürünlerin stoklanarak ve bekletilerek fiyat manipülasyonu oluşturmasına imkan bulunmamaktadır. Zira ürünlerin tamamına yakınının raf ömürleri çok kısadır" dedi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:44 Kaynak: İHA

Bursa, Türkiye, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TRT'nin Yeni Kanalı Yayın Hayatına Başladı Özcan Deniz, İsrailli Erkekleri Kıskançlıktan Delirtti!

Bakan Soylu'dan "Polis Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: İnsanın Görevini Yapması Eleştirilir mi? Nikola Kalinic: Böyle Bir Hocanız Varsa Motive Olmamanız İmkansız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 11:45:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Halciler, Taslağa Karşı Değil
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]