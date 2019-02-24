Son Dakika Haberleri: “Halciler taslağa karşı değil”

“Halciler taslağa karşı değil”

14 dakika önce

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, yaş sebze-meyve fiyatlarında istikrar için hazırlanan Hal Yasası Taslağının konuşulduğu 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sebze Meyve Halleri ile İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.

“Halciler taslağa karşı değil”, System.String[]
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, yaş sebze-meyve fiyatlarında istikrar için hazırlanan Hal Yasası Taslağının konuşulduğu 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sebze Meyve Halleri ile İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:15 

Türkiye, Bursa, Ekonomi
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