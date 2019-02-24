“Halciler taslağa karşı değil”
14 dakika önce
Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, yaş sebze-meyve fiyatlarında istikrar için hazırlanan Hal Yasası Taslağının konuşulduğu 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sebze Meyve Halleri ile İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.
Bursa
Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkan Yardımcısı İsmail Aslım, yaş sebze-meyve fiyatlarında istikrar için hazırlanan Hal Yasası Taslağının konuşulduğu 'Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sebze Meyve Halleri ile İstişare Toplantısı'nı değerlendirdi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:15
2 Metre 20 Santim Boyundaki Devasa Yayın Balığı, Görenleri Hayrete Düşürdü
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
Kızılay Genel Başkanı Kınık: Bugün Memleketimiz, Dünyanın En Fazla İnsani Yardım Yapan Ülkesidir
PKK'ya Yeni İsim: Aşiretler Ordusu