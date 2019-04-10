Halcilerden Vatandaşa Müjde
1 saat önce
Son yılların zam şampiyonu olan soğanda fiyatların önümüzdeki haftadan itibaren düşeceği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:51 Kaynak: İHA
Son yılların zam şampiyonu olan soğanda fiyatların önümüzdeki haftadan itibaren düşeceği belirtildi. Aydın
'ın İncirliova
İlçesi'ne bağlı Acarlar
Hali esnaflarından Ali Erkan
, yeni malları getirmek üzere kamyonların Adana
'ya yola çıktığını ve önümüzdeki günlerde kilogram fiyatı 7-8 TL olan soğan fiyatının 1,5-2 TL civarına düşeceğini belirtti.
Acarlar'da aile olarak neredeyse yarım asırdır kendisinin de yaklaşık 25 yıldır halcilik yaptığını ve soğanda ilk defa bu kadar sıkıntı yaşandığını belirten Ali Erkan, vatandaşların 1 hafta daha sabretmesini ve Adana'dan gelecek yeni soğanlarla fiyatların normal seviyesine düşeceğini söyledi. Yaklaşık 8-10 yıl önce benzer bir sorun yaşandığını ancak bu denli fiyat artışının yakın zamanda görülmediğini belirten Ali Erkan, "Bu yıl soğanda iç çürüme hastalığı diye tabir ettiğimiz bir hastalık yaşandı. Bu da piyasayı ciddi derecede olumsuz etkiledi. Türkiye
'nin en büyük hallerinden birisi de Acarlar Hali, eskiden günde 6-7 tır soğan satılırken bu dönem haftada 2 tır anca soğan satıldı. Soğanda yaşanan sıkıntının önümüzdeki hafta sona ereceğine ve fiyatların da normal seviyesine düşeceğine inanıyoruz" dedi. - AYDIN
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