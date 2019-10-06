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Halcıoğlu'nda metrobüs kazası

1 saat önce

Halcıoğlu'nda metrobüs kazasıİSTANBUL - Beyoğlu Halcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı.

Halcıoğlu'nda metrobüs kazası

İSTANBUL - Beyoğlu Halcıoğlu'nda metrobüs kazası yaşandı. Kazada yaralı yolcular olduğu belirtildi.

Halcıoğlu'nda metrobüs kazası

Beyoğlu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:03 Kaynak: İHA
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