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Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL - Son Dakika

Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL

05.01.2022 19:17
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL

Antalya'da patlıcan ve kıl sivri biberin toptancı hali ile semt pazarları, Tarım Kredi Kooperatifi ve zincir marketler arasındaki fiyat farkı adeta dudak uçuklattı.

Antalya'da patlıcan ve kıl sivri biberin toptancı hali ile semt pazarları, Tarım Kredi Kooperatifi ve zincir marketler arasındaki fiyat farkı adeta dudak uçuklattı. Üreticiden 12 TL'ye alınan patlıcanın halin 500 metre ilerisinde bir zincir markette 22 TL'ye yakın satılması üreticinin tepkisine neden oldu. Patlıcanın fiyatı Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde ise 19.90 TL olarak etiketlere yansıdı. Adeta tavuk eti ile yarışan fiyatlara isyan eden üreticiler, "Arada uçurum fark var. Biz kazanamıyoruz. Aradaki bu farkı kaldıralım. Devletimizin müdahale etmesi gerekir" dedi.

Örtü altı üretimin merkezi Antalya'da sebze ve toptancı hali ile marketler arasındaki fiyat farkı üreticinin tepkisini çekti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal'inde çiftçiden 12 TL'ye alınan patlıcan, hemen 500 metre uzaklıkta bulunan bir zincir markette 21 TL 90 kuruşa satılıyor. Çiftçiden 16 TL'ye alınan kıl sivri biber ise bir başka zincir markette 26 TL 90 kuruşa satılması dikkatlerden kaçmadı. Biber ve patlıcanın adeta tavuk fiyatı ile yarıştığı görüldü.

Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde patlıcan 19.90 TL

Son günlerde diğer marketlere göre ürünlerinin daha ucuz olduğu konuşulan Tarım Kredi Kooperatifleri Marketlerinde ise patlıcanın fiyatının 19 TL 90 kuruşa satıldığı, raflarında kıl sivri biberin olmaması ise dikkatlerden kaçmadı. Diğer taraftan bugün Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde kurulan semt pazarında fiyatların hal fiyatlarına yakın olduğu görüldü. Patlıcan ve biberin 15 TL'ye satıldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde üretim yapan çiftçiler ise duruma tepki gösterdi.

"Arada uçurum fark var"

Hacıaliler Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ali Celbiş, "Bizim yetiştirmekte en büyük sıkıntımız emeğimizin karşılığını alamamak. Biz kendi ürünümüze bakıyoruz şuanda halden çıkış fiyatı 14 TL olmasına rağmen marketlerde 25, 26 TL olarak görüyoruz. Arada uçurum fark var. Biz kazanamıyoruz. Maliyetlerimiz çok arttı, para kazanamıyoruz. Bu üretimler dursa ne olur? Biz pandemi döneminde bile tarımı ayakta tuttuk. Çiftçilerimizi destekleyelim. Aradaki bu farkı kaldıralım. Biz gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Market ile hal arasında arada çok fark var. Kendi ürünümü rafta o fiyata görünce zoruma gidiyor. Bir bakıyorum adam 10 TL kar yapıyor. Biz 10 TL kar yapamıyoruz. Biz 1 yıl emek veriyoruz, kiloda 10 TL kazanamıyoruz. Masrafımızı çeksinler onlar adına üretelim. Böyle olmamalı, olmaz. Kış döneminde verim çok düştü. Şuanda 15 günde bir topluyoruz. Yaza doğru verim artar. Bizim sattığımız ile marketler arasında çok fark var. Bu kadar olmaması lazım. Devletimizin müdahale etmesi gerekir" sözlerine yer verdi.

"Ama 500 metre ileride markette fiyatı 20-25 TL"

Patlıcan üreticisi Merve Celbiş, "4 dönüm alanda üretim yapıyoruz. 20 günde bir topluyoruz. Kış aylarından ötürü zaman uzayabilir. Bugün patlıcanı Antalya halinde bizim satış fiyatımız 12 TL. Ama 500 metre ileride markette fiyatı 20-25 TL. Bu aradaki fiyat farkının denetlenmesini istiyorum. Ben üretici olarak 12 TL'den satıyorum. Neredeyse 2 katı fiyata satıyorlar. Bunun daha uygun fiyata çekilmesini istiyorum. Bütün girdileri biz karşılıyoruz. Gübre fiyatları 3-4 katına çıktı" dedi.

Pazarda daha uygun fiyatlar

Semt pazarında patlıcan satan Berzan Güven, "Halden 12 TL'ye aldım. Pazarda ise 15 TL'ye satıyorum. Markette 25-30 TL'ye satıyorlar. Bizde zam yok indirim var. Vatandaş yesin" dedi. Biber satıcısı Cemal Deniz, "Kıl sivri biberi 13 TL'ye aldım, 15 TL'ye satıyoruz. Şirketten direkt taze olarak geliyor. Markette 25 TL'den satıldığını biliyorum. Bizim ürünlerimiz daha taze, markette elden ele dolaşıyor. Pazardan taze taze almak yerine marketten alanlar var" sözlerine yer verdi. Fiyatların pazarda daha uygun olduğunu savunan tüketici Fidan Önder ise, "Markette 25-30 TL'den satıyorlar. Bugün markete gitmedim. Pazarda çok uygun. Ben sürekli pazara gelirim. Marketler hem çok pahalı hem de taze bulamıyoruz. Bence herkes pazara gelsin" açıklamasını yaptı.

(Ertuğrul Gün - Gazi Taş/İHA)

Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL
Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL

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Tarım Kredi Kooperatifi, Türk Lirası, Kredi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halde 12, pazarda 15 TL olan patlıcan, Tarım Kredi Kooperatifi marketinde 19,90 TL - Son Dakika
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