Halde korkulu anlar - Son Dakika
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Halde korkulu anlar

13.10.2022 09:43
Halde korkulu anlar

Amasya'da sebze halinde park halindeki bir tır, sürücüsünün dorsenin altında olduğu anda geri geri kayıp eğimin etkisiyle hızla ilerleyerek başka bir tıra çarparak durabildi.

Amasya'da sebze halinde park halindeki bir tır, sürücüsünün dorsenin altında olduğu anda geri geri kayıp eğimin etkisiyle hızla ilerleyerek başka bir tıra çarparak durabildi. Kameralara yansıyan korku dolu o anlar daha önce aynı yerde el freninin çekilmediği için gezintiye çıkan otomobilin görüntülerini akıllara getirdi.

Dorsenin altındaki sürücü de sürüklendi

Önceki gün bir iş yerine sebze taşıyan sürücü tırını boş alana park edip dorsesinin altına geçti. Bir anda geri geri harekete geçen tır hızlanıp metrelerce ilerleyerek başka bir tıra çarparak durabildi. O anlarda neye uğradığını şaşırıp dorsenin altına tutunmaya çalışan sürücü de sürüklendi. Çevredekilerin koşarak yetişmesiyle tırın altından çıkartıldı. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatıp kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Daha önce de otomobil gezintiye çıkmıştı

Korku dolu kazayı gören vatandaşlardan Mustafa Kodak, sebze halinin eğimli zemininin bu tür kazalara yol açtığını savundu. Rüzgarın etkisiyle şemsiyelerin uçuştuğu aynı yerde daha önce de el freni çekilmeden park edilen bir otomobilin metrelerce ilerleyip gezintiye çıktığını hatırlatan Kodak, "Çözüm olması, bu eğimin düzelmesi lazım. Herkese sıkıntı veriyor" diye konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İHA

Amasya, Kodak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Halde korkulu anlar - Son Dakika

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