Son Dakika Haberleri: Halden 3 Bin 500 TL'lik Domates Çaldılar

Halden 3 Bin 500 TL'lik Domates Çaldılar

36 dakika önce

ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Toptancı Hali'nden 3 bin 500 TL değerinde domates çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı.

Halden 3 Bin 500 TL'lik Domates Çaldılar, System.String[]
ANTALYA'nın Serik ilçesindeki Toptancı Hali'nden 3 bin 500 TL değerinde domates çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli, polisin takibiyle yakalandı. Domatesleri sattıklarını söyleyen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Serik Toptancı Hali'nde 18 ile 21 Ocak tarihleri arasında piyasa değeri 3 bin 500 TL olan domateslerin çalındığını fark eden komisyoncular, polise haber verdi. Hırsılık olayıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayış Bürosu ekipleri, domatesleri çalanların kimliklerini belirledi. Polis yaptığı takip sonunda hırsızlık şüphelileri M.T., S.N. ve E.M.T.'yi yakaladı.

Şüpheliler, savcılık tarafından ifadeleri alındıktan sonra tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme ise 3 şüpheliyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Şüphelilerin çaldıkları domatesleri sattıklarını söyledikleri öğrenildi.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:54 Kaynak: DHA

serik, Antalya, 3. Sayfa
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