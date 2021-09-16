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HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI - Son Dakika

HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI

16.09.2021 11:33

GÜRPINAR Balık Hali'nde hamsinin kilosu 15 lira, istavritin kilosu 20-25 lira, tekir ve barbunun kilosu boylarına göre değişerek 40-50 lira, mezgitin kilosu 20-25 lira, palamutun tanesi ise 15-20 olarak satılıyor.

GÜRPINAR Balık Hali'nde hamsinin kilosu 15 lira, istavritin kilosu 20-25 lira, tekir ve barbunun kilosu boylarına göre değişerek 40-50 lira, mezgitin kilosu 20-25 lira, palamutun tanesi ise 15-20 olarak satılıyor.

Balıklar halden çıkarak tezgahlara geldiğinde ise fiyatlar artıyor. Hamsinin kilosu tezgahlarda 25 liradan başlayarak 35 liraya kadar çıkıyor. İstavritin kilosu ise 25-35 lira arasında. Tekir ve barbunun fiyatı 40 liradan 60 liraya kadar değişiyor. Mezgit kilo fiyatı ise 25-35 lira arasında tezgahtan tezgaha farklılık gösteriyor. Palamut tanesi ise 25 liradan 35 liraya kadar boyuna göre değişkenlik gösteriyor.

Restoran fiyatlarını ise öncelikle balıkların fiyatları daha sonra ise ayıklanmış balık almaları belirliyor. Balıklarını kendi ayıklayan restoranda hamsinin ve istavritin 400-500 gram aralığında değişen porsiyonu 40 lira olurken, kiloda ise hamsi 80, istavrit ise 90 lira. Palamutun tanesi 50 lira ile 90 lira, mezgitin kilosu 90 ile 120 lira, tekirin kilosu ise 50 ile 150 lira arasında değişiyor.

'İSTANBUL'DA BİRAZCIK PAHALI BALIK ŞU ANDA AMA KARADENİZ'DE UCUZ"

Halden balık alan, balık tezgahı sahibi Kenan Kamur, 'Hamsinin kilosu 15-16 lira, kasası da 190 liraya aldım. İstavriti de 200 liradan aldık kilosu 17 liraya geliyor. İstanbul'da biraz pahalı balık şu anda ama Karadeniz'de ucuz, 5-10 liraya istavrit var" dedi.

Balıkçı Serdar Can, 'Hal çıkış fiyatları 15 lira hamsi, palamut burada tanesi 15 lira, tezgahlarda da 20-25 lira boyuna göre, istavrit burada 20 lira, boyuna göre onlarda 30 liraya kadar çıkabiliyor. Tekir ve barbun da 20 lira ile 50 liraya kadar çıkabiliyor" diye konuştu.

Balıkçı Ali Parlar ise, 'İstavrit biraz sıkıntı kilosu yaklaşık 20-30 liraya geliyor. Hamsinin kilosu güne göre değişiyor, 15-20-25 lira oluyor. Tekir fiyatı yüksek olur o yüzden 40-50 lira arası. Satış yok, sıcaklardan dolayı, birazda ekonomiden dolayı" şeklinde konuştu.

'BİZ UCUZ ALDIĞIMIZ ZAMAN UCUZ SATIYORUZ ZATEN"

Balıkçılar fiyatların uygun olduğunu savunuyor. Kadıköy'de bulunan balıkçı Yusuf Öztürk, 'Fiyatlar uygun, 30-25 lira arası hamsi satıyoruz, 25 liraya istavrit satıyoruz. Palamutlar 600 gram yarım kilo arası 20-25 lira, 40 liraya geliyor 2 tanesi. Tekir 25 lira, barbun 40-50 lira arası. Fiyatlar çok uygun" dedi.

Beşiktaş'taki balıkçı Yaşar Çay ise, 'Fiyatlar normal, hamsi 20 lira, 25 lira, palamutlar 20 lira, 25 lira, istavrit 20-25 lira, mezgit 25-30 lira. Hale giriş fiyatları uygun ama buraya gelene kadar kaç el değişiyor, kaç kişi bundan para kazanıyor, en son bize geliyor, bizden de vatandaşa. Biz ucuz aldığımız zaman ucuz satıyoruz zaten" diye konuştu.

'ÜCRET ÇOK FAZLA DEĞİL"

Restoran sahipleri ise maliyetlerin yükselmesinde işletme giderlerinin etkili olduğunu belirtiyor. Restoran sahibi Yurdaer Yıldız, 'Hamsi fiyatı değişse de bizde fiyatı değişmiyor, porsiyonu 30 lira, kilo fiyatı 80 liraya gelir. 33 lira istavrit, palamut 35 lira tanesi. Ortalama bugünkü fiyatları söylüyorum istavrit, palamut kilo fiyatları 85-90 liraya gelir, yarın daha da çok olabilir. Neden fiyat farkı yükseliyor, usta var, garson, kira var, faturalar var, vergiler var. Ayrıca benim balığın yanına verdiğim garnitürler var, ekmeği var, salatası var. İşletme maliyetleri, bunlar zaten karı o kadar yüksek şeyler değil" şeklinde konuştu.

Restoran işletmecisi Fırat Sarıkaş ise, 'Hamsinin 1 porsiyonu 55 lira, biz temizlenmiş ürün aldığımız için bire bir fiyat oynuyor. Yarım kiloya yakın 400 gramdan fazla kullanıyoruz bir porsiyonda, bunun ustalık payı, kirası, giderleri birçok şeyi 55 liralık ücret çok fazla değil. Yani yarım kilosu 55 lira, istavritte temizlenmiş halde 55 lira. Palamudu 60 liraya veriyoruz. Biz iri palamut alıyoruz" şeklinde konuştu.

HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI
HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI

Karadeniz, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HALDEN RESTORANA BALIK FİYATLARI - Son Dakika


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