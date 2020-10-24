Haldi Otel gazetecileri ağırladı - Son Dakika

Van'ın önemli otellerinden olan Haldi Otel, '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü' nedeniyle basın mensuplarını ağırladı.

Kentin önemli konaklama merkezinden biri olan Haldi Otel, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü nedeniyle ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi. Otelde düzenlenen kahvaltıda gazetecilerle bir araya gelen Haldi Otel Sahibi Yunus Yüksel, basın mensuplarının gününü kutladı. Gazeteciliğin kamuoyunu bilgilendirmek adına her yerde ve her koşulda gece gündüz demeden, vatandaşların haber alma ihtiyacını karşıladığını ifade eden Yüksel, "Gelişmeleri ilkeli, tarafsız ve doğru bir şekilde kamuoyuyla paylaşan gazetecilik; özveri ve feragat gerektiren, toplumun gözü kulağı niteliğindeki en kutsal mesleklerin başında gelir. Bu zor ve fedakarlık isteyen mesleği en iyi şekilde yerine getiren gazetecilerimiz olmak üzere ülkemizdeki bütün basın mensuplarının 21 Ekim Gazeteciler Gününü kutlar, meslek hayatlarında başarılar dilerim" dedi.

Basın mensupları ise kendilerini ağırlayan Haldi Otel sahibi Yunus Yüksel ve otel çalışanlarına teşekkür ettiler. - VAN