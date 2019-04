Haldun Dormen, "İstanbul'un Sesleri"Nde Operet ve Müzikalleri Anlattı

Tiyatro sanatçısı Haldun Dormen İstanbul 'un Sesleri" etkinliğine konuk oldu. Pera Müzesi Oditoryumu'nda, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü (İAE) İstanbul ve Müzik Araştırma Programı'nın (İMAP) düzenlediği serinin ikinci programında Cumhuriyet dönemi operetleri ve müzikalleri konuşuldu.İMAP koordinatörü Derya Türkan'ın yönettiği, oyuncu Yosi Mizrahi 'nin de katıldığı söyleşide Dormen, sanat geçmişini, erken Cumhuriyet dönemi operetlerini ve müzikalleri anlattı.Operet ve müzikallere ilişkin arşiv ses kayıtlarının da dinleyicilerle paylaşıldığı etkinlikte konuşan Dormen, operetlerin 1930'lu yıllarda İstanbul'da gösterilmeye başlandığını söyledi.Dormen, öğrencilerine müzikal bir şarkı söylemeyi zorunlu tuttuğunu belirterek, "Bence müzikalde her notanın, her hareketin, her şeyin konuya yardım etmesi lazım." dedi.Operetlerde ise daha çok sesin güzelliğinin ön plana çıktığını vurgulayan Dormen, "Opereti zaten sesi çok iyi değilse herhangi bir aktör oynayamaz. Operada çok daha büyük sesler lazım. Ama büyük opera sanatçılarının çoğu da operetlerde oynadılar dış ülkelerde. Operetlerde daha iyi bir ses lazım. Müzikallerde ise aktörlük çok önemli." şeklinde konuştu. Cemal Reşit Rey 'i vefatından önce "Lüküs Hayat" ekibi olarak hastanede ziyaret gittiklerinde kendisini kimsenin tanımadığına üzülerek şahit olduklarını anlatan Dormen, şunları kaydetti:"En büyük şikayetim genel kültürün eksikliği. Talebelerime mutlaka bir saat genel kültür öğretiyorum. Bana tiyatro için geliyor çocuklar, 'Tiyatro yapmak istiyoruz bize yardım edin' diyorlar. ' Muhsin Ertuğrul kim?' diyorum gazeteci diyor. Bu beni çok üzüyor, genel kültür meselesinin Türkiye 'de mutlaka halledilmesi lazım."Dormen konuşmaların ardından katılımcıların sorularını yanıtladı ve programın ardından isteyenlerle fotoğraf çektirdi.