Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu - Son Dakika

Haldun Dormen, koronavirüse yakalandığını duyurdu
22.11.2020 23:56
USTA Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
USTA Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen
, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dormen bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı: "Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."
- İstanbul
Son Dakika Duayen sanatçı Haldun Dormen koronavirüse yakalandı Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Erzurumspor'dan hakeme çok sert tepki: Allah'tan korkun Allah'tan, yazıklar olsun Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Başakşehir teknik heyetinin mağlubiyet sözleri Beşiktaşlıları kızdırdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi