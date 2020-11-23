HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU - Son Dakika

HALDUN DORMEN, KORONAVİRÜSE YAKALANDIĞINI DUYURDU
23.11.2020 00:08
Usta Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Usta Tiyatrocu, 92 yaşındaki Haldun Dormen, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Dormen bir fotoğrafıyla birlikte şu paylaşımı yaptı:
"Dün yapılan test sonucumun pozitif olduğunu öğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yönde seyrettiğini bildirdiler. Lütfen nerede olursak olalım kendimizi ve çevremizdekileri en güvenli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu virüsün üstesinden geleceğimize inanıyorum."
- İstanbul
Son Dakika Bakan Koca, maske kuralına dikkat eden Fatih Altaylı ve konuklarına teşekkür etti Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü genç, hayatını kaybetti Ankaragücü teknik direktör Fuat Çapa ile yollarını ayırdı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu: Alaattin Çakıcı devlet adamıdır, ağabeyim hastadır Hollanda diken üstünde! Henüz koronavirüs salgını bitmeden kuş gribi patlak verdi Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fitne ateşi" yorumu sonrası AK Partili isimlerden Arınç'a peş peşe istifa çağrısı Öfkelenen koca, hareket halindeki araçtan eşini attı! Talihsiz kadın feci şekilde can verdi