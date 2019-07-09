Haldun Işıklı, Söke OSB adına OSBÜK Genel Kuruluna katıldı
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Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Türkiye'deki organize sanayi bölgelerinin çatı kuruluşu OSBÜK'ün 17. Olağan Genel Kurulu yapıldı.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 01:46 Kaynak: İHA
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB Başkanlarının, delegelerinin katılımıyla gerçekleştirilen Genel Kurulda; Söke Organize Sanayi Bölgesi (OSB) adına Müteşebbis Heyeti Üyesi Mimar Haldun Işıklı temsilci olarak yerini aldı.
Genel Kurulda Memiş Kütükçü yeniden OSBÜK Başkanlığı'na seçildi. Haldun Işıklı; "Çatı kuruluşumuz OSBÜK'ün genel kuruluna katılarak Söke OSB'miz adına görevimizi yerine getirdik. Yeniden başkan seçilen Memiş Kütükçü'ye görevinde başarılar dilerken, tüm OSB'lere hayırlı olsun" dedi. - AYDIN
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