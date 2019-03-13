Son Dakika Haberleri: Haldun Taner Öykü Ödülü' İçin Son Başvuru 3 Nisan

Haldun Taner Öykü Ödülü' İçin Son Başvuru 3 Nisan

12 dakika önce

MİLLİYET Gazetesi'nce 30 yıldır verilen, Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden 'Haldun Taner Öykü Ödülü' için 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.

Haldun Taner Öykü Ödülü' İçin Son Başvuru 3 Nisan, System.String[]
MİLLİYET Gazetesi'nce 30 yıldır verilen, Türk edebiyatının en saygın ödüllerinden 'Haldun Taner Öykü Ödülü' için 3 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek. 

'Haldun Taner Öykü Ödülü'nün Seçici Kurulu'nda; Demet Taner, Doğan Hızlan, Metin Celal, Prof. Dr. Handan İnci, Nursel Duruel, Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Ömür İklim Demir yer alıyor. Yazarlar, 1 Ocak- 31 Aralık 2018'de yayımlanan ve Türkçe yazılmış kitapların değerlendirmeye alınacağı yarışmaya kendi imzalarıyla başvurabilecek. Yazarların yanı sıra yayınevleri, üniversiteler, sanat ve eğitim kurumları, meslek kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından da ödül için aday gösterilebilecek. Başvuru sırasında, aday gösterilecek ismin imzalı onay yazısı da eklenerek, başvuru adresine gönderilecek. 20 bin TL'lik ödül için değerlendirilecek aday kitapların, 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar 'Milliyet Ödülleri, Milliyet Gazetesi, Demirören Medya Center, 100. Yıl Mah. 2264. Sok. No: 1 Bağcılar/İstanbul' adresine gönderilmesi gerekiyor. Ödülle ilgili ayrıntılı bilgiler ise Milliyet Gazetesi'nin internet sitesi 'www.milliyet.com.tr'de yer alıyor. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:44 Kaynak: DHA

Milliyet Gazetesi, Milliyet, Haldun Taner, Güncel
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