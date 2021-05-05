Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti
05.05.2021 22:53
Sosyal medyayı etkisi alan 20'li yaşlar akımına Galatasaray'ın eski yöneticisi Haldun Üstünel de Fenerbahçe fotoğrafıyla katıldı. 3 yıldızlı 2 tane Fenerbahçe logosunu yan yana koyan Üstünel'in bu paylaşımı sarı-lacivertli taraftarları kızdırdı.
Galatasaray'da görev yaptığı süre boyunca dünyaca ünlü yıldızlara sarı-kırmızılı formayı giydirerek 'Transfer sihirbazı' lakabını alan eski yönetici Haldun Üstünel, Fenerbahçe paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.
GALATASARAY TARAFTARLARINI KIRDI GEÇİRDİ
20'li yaşlar akımına Fenerbahçe'nin 3 yıldızlı logolarının fotoğrafıyla katılan Haldun Üstünel'e sarı-lacivertli taraftarlar tepki gösterirdi. Bu paylaşımı gören Galatasaray taraftarları ise kahkahalara boğuldu.
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