"Halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz" - Son Dakika

"Halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Mülteci krizinin hepimizin ortak problemi olduğunu göz önünde bulundurarak ortak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Mülteci krizinin hepimizin ortak problemi olduğunu göz önünde bulundurarak ortak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." dedi.

Kıran, Avrupa Birliği (AB) ev sahipliğinde, videokonferans yöntemiyle düzenlenen 4'üncü Brüksel Konferansı'na katıldı.

"Koronavirüs karşısında bölgesel müdahale ve iyileşme" başlıklı oturumda konuşan Kıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Türkiye'nin uluslararası yardım ve iş birliği çağrılarına cevapsız kalmadığına dikkati çekerek, "Girişimci ve İnsani Dış Politika anlayışımızın bir yansıması olarak, halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz. Yardım talep eden 151 ülkeden 131'inin taleplerini karşıladık." ifadesini kullandı.

Kıran, Türkiye'nin uluslararası dayanışmaya katkıda bulunmanın yanı sıra mültecileri korumakla da yükümlü olduğunu, "çifte savaş" verdiğini söyledi.

Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği reformlar sayesinde salgınla mücadelede başarılı olduğunun altını çizen Kıran, "Mülteciler de dahil olmak üzere, herkese ücretsiz sağlık hizmeti sağlıyoruz. Bu durum salgını kontrol altına almamızı sağladı ancak küresel bir mücadelede, sağlık alanında uluslararası dayanışma olmadan başarıya ulaşmak mümkün değil." dedi.

"Çok daha sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duymaktayız"

Kıran, Kovid-19'un henüz salgına dönüşmeden önce Türkiye'deki Geçici Barınma Merkezlerini güvenceye almak için hızlı şekilde düzenlemeler yaptıklarını söyledi.

Bu düzenlemelerin, koronavirüsün mülteci toplulukları üzerindeki etkisini ilk aşamada sınırladığını dile getiren Kıran, "Uzun vadede mültecilerin korunması ve ekonomik iyileşmesi için çok daha sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duymaktayız." dedi.

Kıran, Türkiye'nin bu alandaki sorunların üstesinden gelebilmek için finansal yardım, eğitim ve öğretimden oluşan üç yönlü tedbir aldıklarını aktararak, bu tedbirlere ilişkin detayları anlattı.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu Kıtalararası Ekonomik İşbirliği (MIKTA), G-20, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Türk Konseyi ortak bildirilerinde mültecilere ilişkin özel atıflar yer almasını sağladıklarını anlatan Kıran, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Antalya Diplomasi Forumu toplantısına ev sahipliği yaptığını anımsattı.

"Mülteciler ve sığınmacılar insanlık dışı muameleye tabi tutulmamalı ve geri gönderilmemelidir"

Kıran, Türkiye'nin Kovid-19'un, ülkelerin uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemek için bir bahane olmaması gerektiğini tüm platformlarda vurguladığını belirterek, "Mülteciler ve sığınmacılar insanlık dışı muameleye tabi tutulmamalı ve geri gönderilmemelidir." ifadesini kullandı.

Suriye krizine etkili bölgesel yanıtın ancak Suriyelilerin ülkelerine "güvenli, gönüllü ve onurlu şekilde" geri dönüş yaptıklarında mümkün olabileceğinin altını çizen Kıran, Bakan Çavuşoğlu'nun girişimleri doğrultusunda Suriyelilerin geri dönüşlerine ilişkin Lübnan, Ürdün ve Irak Dışişleri Bakanlarıyla toplantılar yaptıklarını söyledi.

Kıran ayrıca, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ile de yüksek düzeyli diyaloğu sürdürdüklerini aktardı.

"Ortak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum"

Bakan Yardımcısı Kıran, Suriye'de devam eden iç savaşa işaret ederek, "Şu anda İdlib'te 1,7 milyon yerinden edilmiş insan yaşıyor. Bu kişilerin hayatta kalabilmelerinin tek güvencesi uluslararası insani yardım." değerlendirmesinde bulundu.

BM Güvenlik Konseyi'ndeki fikir ayrılıklarının Türkiye üzerinden Kuzeybatı Suriye'ye yardım götürme çabalarını sekteye uğrattığı belirten Kıran, "Bölgeye yardımın ulaştırılabilmesini sağlamak için BM Güvenlik Konseyi'nin 2054 sayılı kararının süresinin bir an önce uzatılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kıran, Türkiye'nin önerisi üzerine, BMMYK ve Almanya'nın İdlib'te yarı kalıcı barınaklarla ilgili ortak proje üzerinde anlaşmaya vardığını aktardı.

AFAD, Türk Kızılay ve diğer Türk sivil toplum kuruluşlarının bu anlaşmayı uygulamak için aktif çaba göstermeye hazır olduklarını dile getiren Kıran, "Uluslararası toplumu bu projeyi desteklemeye çağırıyoruz." dedi.

İdlib'teki durumu iyileştirmeye ve Suriye'deki krize barışçıl çözüm bulmaya yönelik tüm çabalara destek olduklarını vurgulayan Kıran, "Mülteci krizinin hepimizin ortak problemi olduğunu göz önünde bulundurarak ortak hareket etmemiz gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yavuz Selim Kıran, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 09:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz' - Son Dakika

Son Dakika

Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Gösteri esnasında bayılan komedyen Darryl Lynn Hughley'in koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Yıllardır kullandığı bandana ve gözlüğünü çıkarıp poz veren Killa Hakan'ı görenler tanıyamadı Ayna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı Gökhan Özoğuz, sarmaş dolaş oturan çifte tepki gösteren motorcuya sert çıktı: Romantizme laf etmek cehalettir Oyuncu Mert Fırat, düğününe dahi katılmayan kayınpederi Önder Fırat ile ilk kez aynı karede Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Ünlü model, 380 bin lira vererek yaptırdığı kalçasının üzerine 6 ay oturamadı Acun Ilıcalı'dan MasterChef yarışması için ilginç istek: Lütfen başvuru yapmayın Ünlü YouTuber'ların yarışacağı Exatlon Challenge, 3 Temmuz'da Netflix'te Eski Survivor yarışmacısı Merve Aydın müjdeyi verdi: Anne oluyorum Amerikalı oyuncu Pamela Anderson, bir el çantasının reklamı için çıplak poz verdi Dünyaca ünlü rapçi Cardi B, Muhteşem Yüzyıl hayranı çıktı
Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım Veyis Ateş, FETÖ paylaşımları hakkında konuştu: Şahsen utanıyorum, kandırıldım         
00:53
Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı Karabük'te son 48 saatte pozitif vakada rekor artış yaşandı         
00:17
Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri Apple, iOS 14'ü resmen tanıttı! İşte özellikler ve uyumlu iPhone modelleri         
00:01
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı         
00:01
Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı Samatya Hastanesi'ndeki yangını tedavi gören madde bağımlısı çıkardı         
23:40
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Instagram'da 10 milyon takipçiye ulaşan ilk Türk siyasetçi oldu         
23:33
Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak Türkiye'nin Libya'daki rolünden rahatsız olan Macron'dan küstah sözler: Türkiye'ye tavrımız sert olacak         
23:24
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı         
22:57
Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak Suudi Arabistan'ın hac kararı sonrası Diyanet'ten açıklama: Vatandaşlarımızın kura hakları korunacak         
22:45
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın? Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?         
22:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan YKS ve Kurban Bayramı için ek tedbir sinyali         
22:09
Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül Dünya Sağlık Örgütü: Günlük koronavirüs vaka sayısı rekor kırdı, virüs hala ölümcül         
22:07
Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı Maltepe Sahili'nde 24 yaşındaki genç, kendisini denize bıraktı         
22:01
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten AB'ye küstah çağrı: Türkiye'ye yaptırımlar tartışılsın         
21:54
Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek Son Dakika: Suudi Arabistan, koronavirüs nedeniyle bu yıl hac ibadeti için yurt dışından hacı kabul etmeyecek         
21:42
Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi Samatya Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye edildi         
21:39
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı         
21:36
ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı ABD'nin Chicago kentindeki silahlı saldırılarda ağır bilanço: 14 ölü, 90 yaralı         
21:29
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu         
21:19
Tunç Soyer, Tunç Soyer, "İzmir bayrağı" ve "İzmir parası" iddialarını yalanladı         
21:16
Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:16
Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu         
21:05
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor         
20:58
Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı Juventus, Werder Bremen'in genç golcüsü Eren Dinkçi için teklif yaptı         
20:43
Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı Bakan Koca, 3 ilimizde yoğun bakımda tedavi gören vaka sayısını paylaştı         
20:20
Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 22 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 24 kişi hayatını kaybetti, 1212 yeni vaka tespit edildi         
20:18
Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı Milli hava savunma sistemi Hisar-O, Suriye sınırına konuşlandırıldı         
20:16
Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, boş tribünler önünde futbola veda edecek         
20:08
Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti Barcelonalı Lionel Messi ile Griezmann antrenmanda kavga etti         
19:49
Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi Bir kadınla dans eden Maradona, pantolonunu indirip kalçasını gösterdi         
19:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 03:18:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Halen dünyanın üçüncü en büyük tıbbi yardım ve destek sağlayıcı ülkesiyiz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei