- Halep'e Füze Saldırısı: 6 Ölü, 9 Yaralı
14 saat önce
- Halep'e füze saldırısı: 6 ölü, 9 yaralıHALEP - Suriye'nin Halep kentine füze düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:22 Kaynak: İHA
- Halep'e füze saldırısı: 6 ölü, 9 yaralı
HALEP - Suriye
'nin Halep kentine füze düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı.
Suriye'nin Halep ili kırsalındaki El- El-Jadida bölgesindeki yerleşim yerine füze düştü. Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, olayda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıkladı. Ölülerin hepsinin sivil olduğu öğrenildi.
Yapılan füze saldırısının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
Adli Tıp gerçeği ortaya çıkarınca müebbete çarptırıldı Çin'de bulunan 100 yıllık Jianghan Oteli yandı S-400 malzemelerini taşıyan 8. uçak Mürted'e indi Samsun'da korkutan görüntü! Sazan balıkları kıyıya vurdu