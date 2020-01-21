Halep'e yakın köylere hava saldırısı: 9 ölü - Son Dakika

Rejim kuvvetleri ve Rus savaş uçakları, Suriye'nin Halep kentine yakın köylere hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyadaki haberlere göre, rejim kuvvetleri ve Rus savaş uçakları, Halep'in batısındaki Kfar Dael ve Kfar Taal köylerine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti. Beyaz Baretliler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, rejim kuvvetleri ve Rus uçaklarının, 25 kent ve kasabayı, 21 farklı hava saldırısıyla hedef aldığını belirtti. Rejim kuvvetlerinin bölgeye roket atışı da gerçekleştirdiği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, Kfar Taal köyünde düzenlenen hava saldırısının ardından enkazın altında kalan bir kız çocuğunun Beyaz Baretliler tarafından kurtarıldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Suriye rejimi askerlerinin roket atışları

-Kız çocuğunun enkazdan çıkarılması

-Kız çocuğunun Beyaz Baretli tarafından taşınması

-Kurtarma çalışmalarından detaylar