Halep'e yardım eli

Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesi ve Konya Müftülüğünce başlatılan yardım kampanyası kapsamında temin edilen 15 tır un, Halep'e ulaştırılmak üzere Öncüpınar Sınır Kapısı'na gönderildi.

"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında toplanan 15 tır dolusu unun gönderilmesi dolayısıyla Konya'da bir un fabrikası önünde program düzenlendi.

İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017'den bu yana Halep için un kampanyası düzenlediklerini belirtti.

Böyle bir kampanyayı sürdürmenin önemli olduğunu dile getiren Poçanoğlu, şöyle konuştu:

"Şehrimizde özellikle hububat hasatı tamamlanmıştır. Halep'e un kampanyasını hasat edilen ürünlerimizin öşürü, zekatı gibi düşünüyoruz. Bugün buradan Halep'e 15 tır dolusu un gönderiyoruz. Bu kampanyanın şehrimize bir bereket vesilesi olacağını düşünüyorum. Çiftçilerimiz için de bir bereket olacaktır. Kampanya kapsamında 2017 yılından bu yana onuncu parti unumuzu gönderiyoruz. Özellikle Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gönderiyoruz. Çünkü burada Türkiye Diyanet Vakfına ait fırınlar var. Gönderdiğimiz unlar bu fırınlarda ekmek oluyor ve İdlib'den Halep'e kadar o bölgedeki ihtiyaç sahiplerine günlük olarak ulaştırılıyor. Bu anlamda gerçekten çok iyi bir çalışma."

Yapılan duanın ardından tırlar Suriye'ye doğru yola çıktı.