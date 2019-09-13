(HALEP-Ek) -Afrin'de Patlama: 2 Ölü
1 saat önce
- Afrin'de patlama: 2 ölüHALEP - Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:14 Kaynak: İHA
- Afrin'de patlama: 2 ölü
HALEP - Suriye'nin Afrin kentinde bomba yüklü bir aracın patlaması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin'in Ragu Caddesi'nde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Patlama nedeniyle çevredeki binaların hasar gördüğü belirtildi. Olay yerine intikal eden ekipler, yaralıları bölgedeki hastanelere kaldırdı.
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